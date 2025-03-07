За минулу добу Росія втратила ще 1150 солдатів та десятки ББМ, - Генштаб

Втрати Росії у війні

Тим часом оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" показало роботу операторів дронів, які знищили склад з боєкомплектом й техніку ворога у Харківській області.

Також нещодавно Сили оборони знищили понад десяток одиниць техніки та систему РЕБ росіян на Лиманському напрямку.

На початку січня українські бійці за допомогою FPV-дрона вразили російський комплекс РЕБ "Поле-21".

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