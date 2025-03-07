За минувшие сутки Россия потеряла еще 1150 солдат и десятки ББМ, - Генштаб

Потери России в войне

Тем временем оперативно-стратегическая группировка войск (ОСГВ) "Хортица" показала работу операторов дронов, которые уничтожили склад с боекомплектом и технику врага в Харьковской области.

Также недавно Силы обороны уничтожили более десятка единиц техники и систему РЭБ россиян на Лиманском направлении.

В начале января украинские бойцы с помощью FPV-дрона поразили российский комплекс РЭБ "Поле-21".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.