За минулу добу більше 180 боїв, ворог тиснув на 12 напрямках, - Генштаб

Протягом минулої доби, 8 липня, на фронті відбулось 183 бойових зіткнення. Найбільше російські окупанти тиснули на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дві артилерійські системи, 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один пункт управління ворога", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 16 боєзіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 11 боєзіткнень в районах Вовчанська, Зеленого, Амбарного та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів у районах Загризового, Степової Новоселівки та Голубівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Зелена Долина, Торське, Рідкодуб, Григорівка та в напрямку Шандриголового й Середнього.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Сіверському напрямку противник чотири рази атакував позиції Сил оборони поблизу Івано-Дар’ївки та в напрямках Серебрянки й Виїмки.

На Краматорському напрямку відбулося три боєзіткнення у бік Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районах Диліївки, Торецька, Яблунівки, Русиного Яру та в напрямках Катеринівки, Олександро-Калинового.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 67 атак агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Мирне, Малинівка, Миролюбівка, Разіне, Лисівка й не тільки.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 36 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Запоріжжя, Піддубне, Мирне, Комар, Воскресенка, Шевченко, Зелене Поле, Вільне Поле та Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку противник один раз атакував поблизу Малинівки.

На Придніпровському напрямку ворог один раз без успіху намагався наблизитися до укріплень українських воїнів.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила 1,029 мільйона одиниць живої сили. Лише за минулу добу втрати ворога склали ще 1050 одиниць. Зокрема Сили оборони знешкодили: