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За минувшие сутки более 180 боев, враг давил на 12 направлениях, - Генштаб

Среда 09 июля 2025 08:35
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За минувшие сутки более 180 боев, враг давил на 12 направлениях, - Генштаб Иллюстративное фото: Генштаб назвал самые горячие направления на фронте (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 8 июля, на фронте состоялось 183 боевых столкновения. Больше всего российские оккупанты давили на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили две артиллерийские системы, 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один пункт управления врага", - пишет Генштаб.

Ситуация на фронте

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 16 боестолкновений.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 11 боестолкновений в районах Волчанска, Зеленого, Амбарного и Каменки.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано четыре атаки оккупантов в районах Загрызово, Степной Новоселовки и Голубовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Зеленая Долина, Торское, Редкодуб, Григорьевка и в направлении Шандриголово и Среднего.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Северском направлении противник четыре раза атаковал позиции Сил обороны вблизи Ивано-Дарьевки и в направлениях Серебрянки и Выемки.

На Краматорском направлении произошло три боестолкновения в сторону Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах Дилиевки, Торецка, Яблоновки, Русиного Яра и в направлениях Катериновки, Александро-Калиново.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 67 атак агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Мирное, Малиновка, Миролюбовка, Разино, Лысовка и не только.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 36 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Запорожье, Поддубное, Мирное, Комар, Воскресенка, Шевченко, Зеленое Поле, Свободное Поле и Новополь.

На Гуляйпольском направлении противник один раз атаковал вблизи Малиновки.

На Приднепровском направлении враг один раз без успеха пытался приблизиться к укреплениям украинских воинов.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла 1,029 миллиона единиц живой силы. Только за минувшие сутки потери врага составили еще 1050 единиц. В частности Силы обороны обезвредили:

  • пять танков;
  • две боевые бронированные машины;
  • 68 артиллерийских систем и не только.

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