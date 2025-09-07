За минулу добу армія РФ втратила 970 солдатів і багато техніки, - Генштаб

За останню добу з 6 на 7 вересня, армія Росії втратила на фронті 790 солдатів і 161 одиницю військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 7 вересня 2025 року орієнтовно становлять:
Цієї ночі армія російських загарбників масовано обстріляла Україну дронами "Шахед", а також крилатими і балістичними ракетами.
Удари пошкодили житлові будинки у двох районах Києва. Постраждали більше 10 людей, двоє цивільних загинули, серед них - немовля.
Також ворог атакував Київ крилатими ракетами. В результаті влучання у місті здіймається чорний стовп диму.