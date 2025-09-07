UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

За минулу добу армія РФ втратила 970 солдатів і багато техніки, - Генштаб

Фото: українські військові завдають великих втрат російському агресору (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 6 на 7 вересня, армія Росії втратила на фронті 790 солдатів і 161 одиницю військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 7 вересня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 088 150 (+970) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 11 163 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин - 23 254 (+11) од.;
  • артилерійських систем - 32 516 (+42) од.;
  • РСЗВ - 1481 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1217 од.;
  • літаків - 422 од.;
  • гелікоптерів - 341 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 56 817 (+294) од.;
  • крилатих ракет - 3686 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 61 054 (+104) од.;
  • спеціальної техніки - 3961 (+1) од.

Комбінований обстріл РФ 7 вересня

Цієї ночі армія російських загарбників масовано обстріляла Україну дронами "Шахед", а також крилатими і балістичними ракетами.

Удари пошкодили житлові будинки у двох районах Києва. Постраждали більше 10 людей, двоє цивільних загинули, серед них - немовля.

Також ворог атакував Київ крилатими ракетами. В результаті влучання у місті здіймається чорний стовп диму.

