За минулу добу армія РФ втратила 970 солдатів і багато техніки, - Генштаб

Комбінований обстріл РФ 7 вересня

Цієї ночі армія російських загарбників масовано обстріляла Україну дронами "Шахед", а також крилатими і балістичними ракетами.

Удари пошкодили житлові будинки у двох районах Києва. Постраждали більше 10 людей, двоє цивільних загинули, серед них - немовля.

Також ворог атакував Київ крилатими ракетами. В результаті влучання у місті здіймається чорний стовп диму.