За минувшие сутки армия РФ потеряла 970 солдат и много техники, - Генштаб

Комбинированный обстрел РФ 7 сентября

Этой ночью армия российских захватчиков массированно обстреляла Украину дронами "Шахед", а также крылатыми и баллистическими ракетами.

Удары повредили жилые дома в двух районах Киева. Пострадали более 10 человек, двое гражданских погибли, среди них - младенец.

Также враг атаковал Киев крылатыми ракетами. В результате попадания в городе поднимается черный столб дыма.