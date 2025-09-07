За минувшие сутки армия РФ потеряла 970 солдат и много техники, - Генштаб

За последние сутки с 6 на 7 сентября, армия России потеряла на фронте 790 солдат и 161 единицу военной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 7 сентября 2025 года ориентировочно составляют:
Этой ночью армия российских захватчиков массированно обстреляла Украину дронами "Шахед", а также крылатыми и баллистическими ракетами.
Удары повредили жилые дома в двух районах Киева. Пострадали более 10 человек, двое гражданских погибли, среди них - младенец.
Также враг атаковал Киев крылатыми ракетами. В результате попадания в городе поднимается черный столб дыма.