Война в Украине

За минувшие сутки армия РФ потеряла 970 солдат и много техники, - Генштаб

Фото: украинские военные наносят большие потери российскому агрессору (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 6 на 7 сентября, армия России потеряла на фронте 790 солдат и 161 единицу военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 7 сентября 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 088 150 (+970) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 11 163 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин - 23 254 (+11) ед;
  • артиллерийских систем - 32 516 (+42) ед;
  • РСЗО - 1481 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1217 ед;
  • самолетов - 422 ед;
  • вертолетов - 341 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 56 817 (+294) ед;
  • крылатых ракет - 3686 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 61 054 (+104) ед;
  • специальной техники - 3961 (+1) ед.

Комбинированный обстрел РФ 7 сентября

Этой ночью армия российских захватчиков массированно обстреляла Украину дронами "Шахед", а также крылатыми и баллистическими ракетами.

Удары повредили жилые дома в двух районах Киева. Пострадали более 10 человек, двое гражданских погибли, среди них - младенец.

Также враг атаковал Киев крылатыми ракетами. В результате попадания в городе поднимается черный столб дыма.

