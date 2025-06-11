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За минулу добу армія РФ втратила 1120 солдатів, 8 танків і РСЗВ, - ЗСУ

Фото: російські загарбники за добу втратили понад 180 одиниць техніки (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 10 на 11 червня, втрати російської армії на фронті становили 1120 солдатів і 184 одиниці військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 11 червня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 999 200 (+1120) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 927 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 783 (+15) од.;
  • артилерійських систем - 29 016 (+34) од.;
  • РСЗВ - 1413 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1183 од.;
  • літаків - 416 од.;
  • гелікоптерів - 337 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 40 297 (+240) од.;
  • крилатих ракет - 3337 (+7) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 51 579 (+124) од.;
  • спеціальної техніки - 3914 (+2) од.

Повітряні атаки РФ

Зазначимо, що високі показники втрати росіян по дронах і ракетах, пов'язаний з масованим обстрілом України в ніч на 10 червня, головний удар якого був спрямований на Київ.

Цієї ночі росіяни знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Внаслідок ударів у Харкові пошкоджені будинки, є загиблі та десятки поранених серед цивільного населення.

В Одеській області російські терористи пошкодили дронами дачні будинки, господарчі споруди та легкові автомобілі.

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