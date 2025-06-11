За минулу добу армія РФ втратила 1120 солдатів, 8 танків і РСЗВ, - ЗСУ

Повітряні атаки РФ

Зазначимо, що високі показники втрати росіян по дронах і ракетах, пов'язаний з масованим обстрілом України в ніч на 10 червня, головний удар якого був спрямований на Київ.

Цієї ночі росіяни знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Внаслідок ударів у Харкові пошкоджені будинки, є загиблі та десятки поранених серед цивільного населення.

В Одеській області російські терористи пошкодили дронами дачні будинки, господарчі споруди та легкові автомобілі.

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