За минулу добу армія РФ втратила 1120 солдатів, 8 танків і РСЗВ, - ЗСУ

За останню добу з 10 на 11 червня, втрати російської армії на фронті становили 1120 солдатів і 184 одиниці військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 11 червня 2025 року орієнтовно становлять:
Зазначимо, що високі показники втрати росіян по дронах і ракетах, пов'язаний з масованим обстрілом України в ніч на 10 червня, головний удар якого був спрямований на Київ.
Цієї ночі росіяни знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".
Внаслідок ударів у Харкові пошкоджені будинки, є загиблі та десятки поранених серед цивільного населення.
В Одеській області російські терористи пошкодили дронами дачні будинки, господарчі споруди та легкові автомобілі.
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