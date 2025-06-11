За минувшие сутки армия РФ потеряла 1120 солдат, 8 танков и РСЗО, - ВСУ

За последние сутки с 10 на 11 июня, потери российской армии на фронте составили 1120 солдат и 184 единицы военной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 11 июня 2025 года ориентировочно составляют:
Минувшей ночью россияне снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".
В результате ударов, в Харькове повреждены дома, есть погибшие и десятки раненых среди гражданского населения.
В Одесской области российские террористы повредили дронами дачные дома, хозяйственные постройки и легковые автомобили.
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