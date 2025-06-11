За минувшие сутки армия РФ потеряла 1120 солдат, 8 танков и РСЗО, - ВСУ

Воздушные атаки РФ

Минувшей ночью россияне снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В результате ударов, в Харькове повреждены дома, есть погибшие и десятки раненых среди гражданского населения.

В Одесской области российские террористы повредили дронами дачные дома, хозяйственные постройки и легковые автомобили.

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