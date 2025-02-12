За минулу добу 95 боїв: Генштаб показав карту бойових дій

Протягом минулої доби, 11 лютого, на лінії фронту відбулось 95 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шість артилерійських систем, два засоби ППО, одну радіолокаційну станцію та три пункти управління БпЛА російських загарбників", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

На Куп'янському напрямку ворог здійснив вісім атак неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили дев'ять атак поблизу населених пунктів Новосергіївка, Нове, Зелений Гай, Новолюбівка та Ямполівка.

На Сіверському напрямку відбито одну атаку поблизу Білогорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення в районах Васюківки, Григорівки та Часового Яру.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Торецькому напрямку росіяни здійснили 13 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Диліївка та Щербинівка.

На Покровському напрямку зупинено 30 штурмів в районах населених пунктів Водяне Друге, Піщане, Покровськ, Успенівка й не тільки.

На Новопавлівському напрямку росіяни вісім разів атакували поблизу населеного пункту Костянтинопіль.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Гуляйпільському напрямку відбулось три боєзіткнення з противником в районі населених пунктів Новосілка та Чарівне.

У Курській області Сили оборони відбили 15 ворожих атак.

Втрати Росії

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація втратила 853 тисячі одиниць живої сили. За минулу добу її втрати склали ще 1150 військових. Також Сили оборони знищили: