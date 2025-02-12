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За прошедшие сутки 95 боев: Генштаб показал карту боевых действий

Среда 12 февраля 2025 08:25
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За прошедшие сутки 95 боев: Генштаб показал карту боевых действий Иллюстративное фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 11 февраля, на линии фронта состоялось 95 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шесть артиллерийских систем, два средства ПВО, одну радиолокационную станцию и три пункта управления БпЛА российских захватчиков", - пишет Генштаб.

Ситуация на фронте

На Купянском направлении враг совершил восемь атак неподалеку от Кондрашовки, Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызово.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили девять атак вблизи населенных пунктов Новосергиевка, Новое, Зеленый Гай, Новолюбовка и Ямполовка.

На Северском направлении отражена одна атака вблизи Белогоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения в районах Васюковки, Григорьевки и Часового Яра.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Торецком направлении россияне совершили 13 атак неподалеку населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Щербиновка.

На Покровском направлении остановлено 30 штурмов в районах населенных пунктов Водяное Второе, Песчаное, Покровск, Успеновка и не только.

На Новопавловском направлении россияне восемь раз атаковали вблизи населенного пункта Константинополь.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Гуляйпольском направлении состоялось три боестолкновения с противником в районе населенных пунктов Новоселка и Чаривне.

В Курской области Силы обороны отбили 15 вражеских атак.

Потери России

С начала полномасштабной войны Российская Федерация потеряла 853 тысячи единиц живой силы. За минувшие сутки ее потери составили еще 1150 военных. Также Силы обороны уничтожили:

  • 9 танков;
  • 27 боевых бронированных машин;
  • 53 артиллерийские системы и не только.

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