Росіяни втратили за добу 1150 солдатів та велику кількість техніки, - Генштаб

За минулу добу, 11 на 12 лютого, окупаційні війська Росії втратили ще 1150 солдатів. Також ЗСУ знищили 53 артсистеми, 164 дрони та 121 одиницю автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

За даними військового відомства, загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 року по 12 лютого 2025 року орієнтовно склали:

Ситуація на фронті

Нагадаємо, станом на вечір 11 лютого на фронті відбулося 90 бойових зіткнень. Найгарячішою, як і раніше, залишається ситуація на Покровському напрямку, а також у Курській області РФ. Зокрема, на Покровському напрямку українські захисники зупинили всі 30 штурмів росіян.

Всього від початку вчорашньої доби окупанти завдали двох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосували 19 ракет та скинули 101 керовану авіаційну бомбу.

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