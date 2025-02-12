Росіяни втратили за добу 1150 солдатів та велику кількість техніки, - Генштаб
За минулу добу, 11 на 12 лютого, окупаційні війська Росії втратили ще 1150 солдатів. Також ЗСУ знищили 53 артсистеми, 164 дрони та 121 одиницю автотехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
За даними військового відомства, загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 року по 12 лютого 2025 року орієнтовно склали:
- особового складу - близько 853 030 (+1 150) осіб;
- танків - 10 023 (+9) од.;
- бойових броньованих машин - 20 871 (+27) од.;
- артилерійських систем - 22 976 (+53) од.;
- РСЗВ - 1276 (+1) од.;
- засоби ППО - 1061 (+1) од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 24 919 (+164) од.;
- крилатих ракет - 3057 (+1) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 36 928 (+121) од.;
- спеціальної техніки - 3742 (+1) од.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, станом на вечір 11 лютого на фронті відбулося 90 бойових зіткнень. Найгарячішою, як і раніше, залишається ситуація на Покровському напрямку, а також у Курській області РФ. Зокрема, на Покровському напрямку українські захисники зупинили всі 30 штурмів росіян.
Всього від початку вчорашньої доби окупанти завдали двох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосували 19 ракет та скинули 101 керовану авіаційну бомбу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.