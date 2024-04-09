Мінцифри оголосило полювання на російські "Бастіони" в Криму та просить допомоги у зборі інформації

В Мінцифри розшукують російські ракетні комплекси "Бастіон" в окупованому Криму. Саме з них росіяни запускають експериментальні гіперзвукові ракети "Циркон", які долітають до українських міст за лічені хвилини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова в Telegram.
Як зазначає Федоров, росіяни щонайменше вже двічі атакували Київську область з даної установки у комбінації з ракетами "Циркон".
"За даними української розвідки, "Цирконами" росіяни намагаються пробити ППО. "Бастіони" запускають їх з різних районів Криму", - йдеться в повідомленні.
Федоров звернувся до мешканців тимчасово окупованого півострова з проханням надати всю інформацію про "Бастіони":
Крім того, міністр Мінцифри закликав надавати інформацію про російських військових, які обслуговують "Бастіон":
"Живете в окупованому Криму й маєте таку інформацію, а також фото чи відео - надсилайте в чатбот "єВорог". Й обовʼязково подбайте про власну безпеку: потім видаліть листування з чатботом, фото і відео з галереї, а також з папки Видалене", - інструктує Федоров.
Він також закликав розповсюджувати дане повідомлення серед рідних та друзів, які проживають в окупованому Криму.
"Дані про "Бастіон" дуже потрібні. Якщо їх знищити, то це мінус можливість для росіян обстрілювати українські міста", - зауважив міністр Мінцифри.
Варто зауважити, що російські війська під час атаки на Київ 25 березня запускали ракети із території Криму з наземних платформ, однією з яких ймовірно є "Бастіон".
Про адаптацію "Бастіону" під "Циркони" повідомлялося ще у 2020 році. Восени 2022-го російські ЗМІ писали про зразок мобільної установки, уніфікованої для обох ракет.
Як зауважив експерт з авіації та ракетних озброєнь Валерій Романенко, в українських захисників поки що немає озброєння, яке могло б дістати до пускових установок "Бастіон". З їх допомогою РФ запускає гіперзвукові ракети "Онікс" та "Циркон".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.