Мінцифри оголосило полювання на російські "Бастіони" в Криму та просить допомоги у зборі інформації

Як зазначає Федоров, росіяни щонайменше вже двічі атакували Київську область з даної установки у комбінації з ракетами "Циркон".

"За даними української розвідки, "Цирконами" росіяни намагаються пробити ППО. "Бастіони" запускають їх з різних районів Криму", - йдеться в повідомленні.

Федоров звернувся до мешканців тимчасово окупованого півострова з проханням надати всю інформацію про "Бастіони":

місця запусків ракет;

локації зберігання комплексів;

місця зберігання ракет;

заправки.

Крім того, міністр Мінцифри закликав надавати інформацію про російських військових, які обслуговують "Бастіон":

імена;

посади;

місця служби та проживання.

"Живете в окупованому Криму й маєте таку інформацію, а також фото чи відео - надсилайте в чатбот "єВорог". Й обовʼязково подбайте про власну безпеку: потім видаліть листування з чатботом, фото і відео з галереї, а також з папки Видалене", - інструктує Федоров.

Він також закликав розповсюджувати дане повідомлення серед рідних та друзів, які проживають в окупованому Криму.

"Дані про "Бастіон" дуже потрібні. Якщо їх знищити, то це мінус можливість для росіян обстрілювати українські міста", - зауважив міністр Мінцифри.