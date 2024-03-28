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Чому ЗСУ складно знищити пускові установки для "Цирконів" та "Оніксів": думка експерта

Київ, Четвер 28 березня 2024 17:59
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Чому ЗСУ складно знищити пускові установки для "Цирконів" та "Оніксів": думка експерта Фото: експерт пояснив, чому Україні важко знищити мобільні комплекси РФ "Бастіон" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко
Експерт: Валерій Романенко

У українських захисників поки що немає озброєння, яке могло б дістати до пускових установок "Бастіон". З їх допомогою РФ запускає гіперзвукові ракети "Онікс" та "Циркон".

Про це в коментарі РБК-Україна заявив експерт з авіації та ракетних озброєнь Валерій Романенко.

Як зазначив Романенко, Україні нема чим дістати до "Бастіонів", і для цього не підходять навіть далекобійні ракети Storm Shadow. Для удару таким озброєнням процес підготовки займає не менше години.

"А вихід "Бастіону" на позицію, пуск ракет і відхід з позиції - це максимум 10-15 хвилин. Я вже не кажу, що потрібно ввести координати і маршрут польоту для Storm Shadow. Все це може зайняти до півдоби. Були б у нас балістичні ракети, такі як "Грім", які ми розробляли, можна було б про це говорити", - уточнив експерт.

Пуски "Цирконів" по Києву

Нагадаємо, у понеділок, 25 березня, вранці російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Вибухи у столиці пролунали майже відразу після того, як було оголошено повітряну тривогу.

Пізніше видання Defense Express написало про те, що було знайдено уламки протикорабельної гіперзвукової ракети "Циркон". Загалом ворог застосував дві такі ракети.

Більш детально про таке озброєння РФ - у матеріалі РБК-Україна.

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