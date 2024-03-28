Чому ЗСУ складно знищити пускові установки для "Цирконів" та "Оніксів": думка експерта

У українських захисників поки що немає озброєння, яке могло б дістати до пускових установок "Бастіон". З їх допомогою РФ запускає гіперзвукові ракети "Онікс" та "Циркон".

Про це в коментарі РБК-Україна заявив експерт з авіації та ракетних озброєнь Валерій Романенко.

Як зазначив Романенко, Україні нема чим дістати до "Бастіонів", і для цього не підходять навіть далекобійні ракети Storm Shadow. Для удару таким озброєнням процес підготовки займає не менше години. "А вихід "Бастіону" на позицію, пуск ракет і відхід з позиції - це максимум 10-15 хвилин. Я вже не кажу, що потрібно ввести координати і маршрут польоту для Storm Shadow. Все це може зайняти до півдоби. Були б у нас балістичні ракети, такі як "Грім", які ми розробляли, можна було б про це говорити", - уточнив експерт.