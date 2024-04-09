Минцифры объявило охоту на российские "Бастионы" в Крыму и просит помощи в сборе информации

Как отмечает Федоров, россияне, по меньшей мере, уже дважды атаковали Киевскую область с данной установки в комбинации с ракетами "Циркон".

"По данным украинской разведки, "Цирконами" россияне пытаются пробить ПВО. "Бастионы" запускают их из разных районов Крыма", - говорится в сообщении.

Федоров обратился к жителям временно оккупированного полуострова с просьбой предоставить всю информацию о "Бастионах":

места запусков ракет;

локации хранения комплексов;

места хранения ракет;

заправки.

Кроме того, министр Минцифры призвал предоставлять информацию о российских военных, обслуживающих "Бастион":

имена;

должности;

места службы и проживания.

"Живете в оккупированном Крыму и имеете такую информацию, а также фото или видео - присылайте в чатбот "єВорог". И обязательно позаботьтесь о собственной безопасности: затем удалите переписку с чатботом, фото и видео из галереи, а также из папки Удаленное", - инструктирует Федоров.

Он также призвал распространять данное сообщение среди родных и друзей, проживающих в оккупированном Крыму.

"Данные о "Бастионе" очень нужны. Если их уничтожить, то это минус возможность для россиян обстреливать украинские города", - отметил министр Минцифры.