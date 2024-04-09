Минцифры объявило охоту на российские "Бастионы" в Крыму и просит помощи в сборе информации

В Минцифре разыскивают российские ракетные комплексы "Бастион" в оккупированном Крыму. Именно из них россияне запускают экспериментальные гиперзвуковые ракеты "Циркон", долетающие до украинских городов в считанные минуты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.
Как отмечает Федоров, россияне, по меньшей мере, уже дважды атаковали Киевскую область с данной установки в комбинации с ракетами "Циркон".
"По данным украинской разведки, "Цирконами" россияне пытаются пробить ПВО. "Бастионы" запускают их из разных районов Крыма", - говорится в сообщении.
Федоров обратился к жителям временно оккупированного полуострова с просьбой предоставить всю информацию о "Бастионах":
Кроме того, министр Минцифры призвал предоставлять информацию о российских военных, обслуживающих "Бастион":
"Живете в оккупированном Крыму и имеете такую информацию, а также фото или видео - присылайте в чатбот "єВорог". И обязательно позаботьтесь о собственной безопасности: затем удалите переписку с чатботом, фото и видео из галереи, а также из папки Удаленное", - инструктирует Федоров.
Он также призвал распространять данное сообщение среди родных и друзей, проживающих в оккупированном Крыму.
"Данные о "Бастионе" очень нужны. Если их уничтожить, то это минус возможность для россиян обстреливать украинские города", - отметил министр Минцифры.
Следует заметить, что российские войска во время атаки на Киев 25 марта запускали ракеты с территории Крыма с наземных платформ, одной из которых, вероятно, является "Бастион".
Об адаптации "Бастиона" под "Цирконы" сообщалось еще в 2020 году. Осенью 2022-го российские СМИ писали об образце мобильной установки, унифицированной для обеих ракет.
Как отметил эксперт по авиации и ракетным вооружениям Валерий Романенко, у украинских защитников пока нет вооружения, которое могло бы достать до пусковых установок "Бастион". С их помощью РФ запускает гиперзвуковые ракеты Оникс и Циркон.
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