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Мінцифри оголосило полювання на російські "Бастіони" в Криму та просить допомоги у зборі інформації

Україна, Вівторок 09 квітня 2024 13:57
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Мінцифри оголосило полювання на російські "Бастіони" в Криму та просить допомоги у зборі інформації Фото: Мінцифри збирає інформацію про російські Бастіони в Криму (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Мінцифри розшукують російські ракетні комплекси "Бастіон" в окупованому Криму. Саме з них росіяни запускають експериментальні гіперзвукові ракети "Циркон", які долітають до українських міст за лічені хвилини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова в Telegram.

Як зазначає Федоров, росіяни щонайменше вже двічі атакували Київську область з даної установки у комбінації з ракетами "Циркон".

"За даними української розвідки, "Цирконами" росіяни намагаються пробити ППО. "Бастіони" запускають їх з різних районів Криму", - йдеться в повідомленні.

Федоров звернувся до мешканців тимчасово окупованого півострова з проханням надати всю інформацію про "Бастіони":

  • місця запусків ракет;
  • локації зберігання комплексів;
  • місця зберігання ракет;
  • заправки.

Крім того, міністр Мінцифри закликав надавати інформацію про російських військових, які обслуговують "Бастіон":

  • імена;
  • посади;
  • місця служби та проживання.

"Живете в окупованому Криму й маєте таку інформацію, а також фото чи відео - надсилайте в чатбот "єВорог". Й обовʼязково подбайте про власну безпеку: потім видаліть листування з чатботом, фото і відео з галереї, а також з папки Видалене", - інструктує Федоров.

Він також закликав розповсюджувати дане повідомлення серед рідних та друзів, які проживають в окупованому Криму.

"Дані про "Бастіон" дуже потрібні. Якщо їх знищити, то це мінус можливість для росіян обстрілювати українські міста", - зауважив міністр Мінцифри.

Береговий ракетний комплекс РФ "Бастіон"

Варто зауважити, що російські війська під час атаки на Київ 25 березня запускали ракети із території Криму з наземних платформ, однією з яких ймовірно є "Бастіон".

Про адаптацію "Бастіону" під "Циркони" повідомлялося ще у 2020 році. Восени 2022-го російські ЗМІ писали про зразок мобільної установки, уніфікованої для обох ракет.

Як зауважив експерт з авіації та ракетних озброєнь Валерій Романенко, в українських захисників поки що немає озброєння, яке могло б дістати до пускових установок "Бастіон". З їх допомогою РФ запускає гіперзвукові ракети "Онікс" та "Циркон".

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