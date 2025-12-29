ua en ru
Мінцифри анонсувало запуск 5G в Україні

Україна, Понеділок 29 грудня 2025 17:27
Мінцифри анонсувало запуск 5G в Україні Фото: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (facebook.com mykhailofedorov.com.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

Вже в січні у двох містах України запустять 5G. Пілотні проєкти будуть розгорнуті у центрах певних міст.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час прямого ефіру в TikTok.

"Ми це вже раніше анонсували. Дуже скоро, протягом кількох тижнів ми вже запустимо 5G для цих міст, а точніше частин цих міст. І це буде перший важливий крок, який далі буде масштабуватися. Поступово ми пройдемо цей шлях", - зазначив він.

Федоров зауважив, що такі проєкти важко масштабувати під час повномасштабної війни.

"Тому що треба врахувати військові літаки, радари та інші засоби РЕБ, наприклад, тому що 5G працюють на певних частотах і повинна бути певна сумісність. Тому ми над цим довго працювали, тестували з військовими і буде певний пілот", - пояснив міністр.

Тестування 5G в Україні

Нагадаємо, заступник міністр цифрової трансформації Станіслав Прибитько заявив, що повноцінний запуск технології відкладено до завершення воєнного стану. Водночас він зауважив, що тестування вже заплановано у трьох містах - Львові, Харкові та Бородянці.

За словами Прибитька, майже 22% серед усіх телефонів в Україні підтримують цю технологію. Він заявив, що покрити велику частину території країни звʼязком 5G можна до 2030 року.

Зазначимо, ще у травні 2023 року Михайло Федоров повідомив про початок тестування 5G в Україні. Він заявляв, що у цієї технології є багато плюсів, вона надасть нові можливості як для цивільного, так і для військового використання.

Раніше український уряд ухвалив постанову, яка дозволяє громадам підключати свої генератори до базових станцій мобільного зв’язку. Таким чином вони зможуть допомагати операторам утримувати мережу під час блекаутів.

