Мінцифри анонсувало запуск 5G в Україні

Вже в січні у двох містах України запустять 5G. Пілотні проєкти будуть розгорнуті у центрах певних міст.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час прямого ефіру в TikTok.

"Ми це вже раніше анонсували. Дуже скоро, протягом кількох тижнів ми вже запустимо 5G для цих міст, а точніше частин цих міст. І це буде перший важливий крок, який далі буде масштабуватися. Поступово ми пройдемо цей шлях", - зазначив він.

Федоров зауважив, що такі проєкти важко масштабувати під час повномасштабної війни.

"Тому що треба врахувати військові літаки, радари та інші засоби РЕБ, наприклад, тому що 5G працюють на певних частотах і повинна бути певна сумісність. Тому ми над цим довго працювали, тестували з військовими і буде певний пілот", - пояснив міністр.