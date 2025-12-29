ua en ru
Главная » Бизнес » Tech

Минцифры анонсировало запуск 5G в Украине

Украина, Понедельник 29 декабря 2025 17:27
Минцифры анонсировало запуск 5G в Украине Фото: министр цифровой трансформации Михаил Федоров (facebook.com mykhailofedorov.com.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

Уже в январе в двух городах Украины запустят 5G. Пилотные проекты будут развернуты в центрах определенных городов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время прямого эфира в TikTok.

"Мы это уже ранее анонсировали. Очень скоро, в течение нескольких недель мы уже запустим 5G для этих городов, а точнее частей этих городов. И это будет первый важный шаг, который дальше будет масштабироваться. Постепенно мы пройдем этот путь", - отметил он.

Федоров отметил, что такие проекты трудно масштабировать во время полномасштабной войны.

"Потому что надо учесть военные самолеты, радары и другие средства РЭБ, например, потому что 5G работают на определенных частотах и должна быть определенная совместимость. Поэтому мы над этим долго работали, тестировали с военными и будет определенный пилот", - пояснил министр.

Тестирование 5G в Украине

Напомним, заместитель министра цифровой трансформации Станислав Прибитько заявил, что полноценный запуск технологии отложен до завершения военного положения. В то же время он отметил, что тестирование уже запланировано в трех городах - Львове, Харькове и Бородянке.

По словам Прибитько, почти 22% среди всех телефонов в Украине поддерживают эту технологию. Он заявил, что покрыть большую часть территории страны связью 5G можно до 2030 года.

Отметим, еще в мае 2023 года Михаил Федоров сообщил о начале тестирования 5G в Украине. Он заявлял, что у этой технологии есть много плюсов, она предоставит новые возможности как для гражданского, так и для военного использования.

Ранее украинское правительство приняло постановление, которое позволяет громадам подключать свои генераторы к базовым станциям мобильной связи. Таким образом они смогут помогать операторам удерживать сеть во время блэкаутов.

