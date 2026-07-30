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У Мінцифри анонсували запуск "Пакунку школяра"

20:04 30.07.2026 Чт
1 хв
У Мінцифри пояснили, чому вирішили перенести запуск виплат для першокласників.
aimg Валерія Абабіна
Фото: Мінцифра анонсували запуск "Пакунку школяра"(Getty Images)

Запуск послуги "Пакунок школяра" у застосунку "Дія" відбудеться лише на початку наступного тижня. Батькам першокласників доведеться зачекати ще кілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра цифрової трансформації Валерію Коваль.

За словами заступниці міністра цифрової трансформації, у Мінцифри вирішили перенести запуск послуги через масований російський обстріл минулої ночі та загибель дітей.

"Через масований російський обстріл цієї ночі, а також, на жаль, загибель дітей - вирішили перенести запуск на початок наступного тижня. Тому залишилось ще трошки зачекати", - зазначила Коваль.

Вона додала, що про момент старту подачі заяв на виплати повідомить окремо, а також очікується окрема комунікація у застосунку "Дія".

Нагадаємо, у ніч проти 30 липня Росія завдала масованого удару по Україні із застосуванням балістичних ракет та дронів. Найбільш трагічні наслідки - у передмісті Кривого Рогу, де балістична ракета "Іскандер-М" влучила у приватний будинок багатодітної родини.

Раніше міністр соціальної політики Денис Улютін повідомляв, що виплати за програмою "Пакунок школяра" планують здійснити в кінці липня - на початку серпня

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МінцифраШколаВійна в Україні