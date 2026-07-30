У Мінцифри анонсували запуск "Пакунку школяра"

За словами заступниці міністра цифрової трансформації, у Мінцифри вирішили перенести запуск послуги через масований російський обстріл минулої ночі та загибель дітей.

"Через масований російський обстріл цієї ночі, а також, на жаль, загибель дітей - вирішили перенести запуск на початок наступного тижня. Тому залишилось ще трошки зачекати", - зазначила Коваль.

Вона додала, що про момент старту подачі заяв на виплати повідомить окремо, а також очікується окрема комунікація у застосунку "Дія".