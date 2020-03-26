В Минцифре рассказали, как будет работать приложение для слежения за инфицированными

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Обязательный контроль будет только для зараженных коронавирусом, добровольный - для самоизолированных

На следующей неделе Министерство цифровой трансформации запустит мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина или самоизоляции инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Минцифры Михаила Федорова.

По словам министра, во время разработки приложения учли опыт многих стран, которые пользовались похожей технологией, в частности, Израиля, Польши, Южной Кореи и других.

"Сразу успокою - никакого "большого брата" или слежки за гражданами. Обязательный контроль для больных и добровольный для самоизолированных через снятие в случайный период времени геолокации и FaceID. Иначе эпидемию не остановить", - пояснил Федоров.

Еще одной "фишкой" приложения станет возможность заказывать больным продукты и лекарства онлайн, а также сообщать о состоянии их здоровья. Позже в программе "Дія" добавят возможность мониторинга возможного контакта с инфицированным.

"Идея заключается в применении широкой сети QR-кодов в магазинах, такси и тому подобное. Если человек начинает добровольно сканировать коды, то мы сможем его предупреждать о возможном контакте с больным. Опять же, никакого гео-таргетинга (слежки)", - подчеркнул министр.

Напомним, в Харьковской области разыскивают 10 человек, которые вернулись из-за границы, подписали юридическое согласие об обязательной 14-дневной самоизоляции, но в итоге нарушили условия и сбежали из-под карантина.

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что МВД будет контролировать самоизоляцию людей, у которых диагностировали коронавирус, а также тех украинцев, которые контактировали с инфицированными. Однако глава МВД Арсен Аваков позже заверил, что полиция не будет следить за передвижением граждан по телефону.