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Аваков заверил, что МВД не будет следить за передвижением украинцем по телефону

Новости » Общество     26.03.2020 - 03:00
Аваков заверил, что МВД не будет следить за передвижением украинцем по телефону
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Глава МВД заявил, что слежка за гражданами является нарушением Конституции

Руководитель Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что следить за соблюдением карантина украинцами через мобильные телефоны МВД не будет. Об этом он ответил комментарии журналистам.

В частности, Аваков заявил, что это является нарушением конституционных прав граждан, хотя признался, что такая возможность у министерства, безусловно, есть.

"Я сейчас слышу и читаю в прессе, что кто-то из моих заместителей сказал, что вот мы готовы по телефонным пинам, по телефонным IP контролировать передвижение человека. Мы готовы. Но это нарушение конституционных прав. Пока не введен режим чрезвычайного положения - никто по телефону не будет отслеживать перемещение каждого человека", - сказал он.

Аваков добавил, что полиция сейчас использует к нарушителям режима карантина только административные механизмы - штрафы и протоколы.

"Каждый человек, кроме собственного сознания, должна иметь еще и дисциплину", - сказал глава МВД, комментируя случаи нарушения правил карантина.

Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что МВД будет контролировать самоизоляцию людей, у которых диагностировали коронавирус, а также тех украинцев, которые контактировали с инфицированными.

Якобы МВД совместно с Минцифры разрабатывают соответствующие нормативные акты, а также сам приложение к смартфону. Геращенко уточнил, что такой опыт контроля за самоізольованими гражданами уже использовали в Польше и Южной Корее.

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Новости Украины Министерство внутренних дел УкраиныкарантинАрсен Аваков
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