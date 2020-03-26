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У Мінцифрі розповіли, як працюватиме додаток для стеження за інфікованими

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 13:55
У Мінцифрі розповіли, як працюватиме додаток для стеження за інфікованими
Ілюстративне фото (flickr)

Обов’язковий контроль буде тільки для заражених коронавірусом, добровільний - для самоізольованих

Наступного тижня Міністерство цифрової трансформації запустить мобільний додаток для контролю за дотриманням карантину чи самоізоляції інфікованих коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Мінцифри Михайла Федорова.

За словами міністра, під час розробки додатку врахували досвід багатьох країн, які користувалися схожою технологією, зокрема, Ізраїлю, Польщі, Південної Кореї та інших.

"Одразу заспокою - жодного "великого брату" чи стеження за громадянами. Обов’язковий контроль для хворих та добровільний для самоізольованих через зняття у випадковий період часу геолокації та FaceID. Інакше епідемію не зупинити", - пояснив Федоров.

Ще однією "фішкою" додатку стане можливість замовляти хворим продукти та ліки онлайн, а також повідомляти про стан їх здоров’я. Пізніше у програмі "Дія" додадуть можливість моніторингу можливого контакту з інфікованим.

"Ідея полягає у застосування широкої мережі QR-кодів в магазинах, таксі тощо. Якщо людина починає добровільно сканувати коди, то ми зможемо її попереджати про можливий контакт з хворим. Знову, ніякого гео-таргетингу (стеження) тощо", - наголосив міністр.

Нагадаємо, у Харківській області розшукують 10 осіб, які повернулися з-за кордону, підписали юридичну згоду на обов'язкову 14-денну самоізоляцію, але у підсумку порушили умови і втекли з карантину.

Раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що МВС контролюватиме самоізоляцію людей, у яких діагностували коронавірус, а також тих українців, які контактували з інфікованими. Однак глава МВС Арсен Аваков пізніше запевнив, що поліція не буде стежити за пересуванням громадян по телефону.

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