Минцифра планирует перевести в онлайн все госуслуги за три года

Министерство цифровой трансформации намерено за три года перевести в онлайн все государственные услуги. Если госуслугу не смогут отцифровать, то ее отменят.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По словам Федорова, министерство планирует подать в Раду законопроект для поддержки "Дія Сity".

"Мы подаем в парламент законопроект, и мы надеемся на поддержку "Дія Сity". Это специальный правовой режим, специальная экономическая зона для креативных IT-индустрий", - пояснил он.

Федоров отметил, что одной из целей Минцифры является увеличение доли IT-индустрии в ВВП страны до 6%.

Напомним, недавно в мобильном приложении "Дія" появилась возможность добавить электронное свидетельство о рождении детей до 14 лет. Свидетельство о рождении ребенка смогут себе добавить оба родителя.

Также РБК-Украина писало, что с 9 октября украинцы получили возможность использовать приложение "Дія" в отделениях "Укрпочты" для предъявления электронных версий своих документов.

Смотрите новом выпуске программы "Свобода слова Савика Шустера" от 9 октября о том, смогут ли цифровые технологии избавить украинцев от бюрократической волокиты и коррупции. Также эксперты в студии рассказывают о том, насколько реально внедрить в Украине "социальный рейтинг" и какие угрозы это несет. И, конечно, гости Савика Шустера - Максим Степанов, Ольга Голубовская, Андрей Александрин и, даже, больной COVID-19 футболист Тарас Степаненко - не могли промолчать об одной из самых главных тем сегодняшнего дня: насколько эффективно лечат больных на коронавирус и другие болезни в Украине.

Выпуск программы "Свобода слова Савика Шустера" от 9 октября

Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" украинцев шокировал эмоциональный рассказ жительницы Луганской области Ирины Бережной о том, как она со своей семьей спасались от лесных пожаров.

Жительница Луганской области рассказала о последствиях масштабного пожара

Также командующий Воздушных сил ВСУ Сергей Дроздов и генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский опровергли домыслы, о которых заявил губернатор Харьковской области Алексей Кучер, что якобы Ан-26 с курсантами потерпел крушение из-за приоритетной посадки второго борта.

Дроздов и Забродский опровергли заявление Кучера

Во время обсуждения падения Ан-26 в прямом эфире не обошлось и без небольших скандалов. В частности, речь идет о споре относительно учебного процесса и обстоятельств авиакатастрофы между Забродский и летчиком-испытателем, полковником ВВС Украины Александром Лыходидом.

Спор между Забродским и Лиходидом

А рассказ о женщине, которая за 7 лет потеряла в небе сначала мужа, а теперь сына, вызвал слезы на глазах присутствующих в студии Шустера.

Забродский рассказал душещипательную историю о матери погибшего курсанта