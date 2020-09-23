ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В приложении "Дія" появится свидетельство о рождении

Киев, Среда 23 сентября 2020 21:42
В приложении "Дія" появится свидетельство о рождении
Фото: центр "Дія" (president.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины на заседании 23 сентября принял постановление, согласно которому вводится цифровое свидетельство о рождении детей до 14 лет. В ближайшее время документ появится в приложении "Дія".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что свидетельство о рождении будет отображаться в мобильном приложении у обоих родителей.

"Вместе со свидетельством также отображаться и актуальная прописка ребенка. Отныне электронное свидетельство о рождении имеет такую ​​же юридическую силу, что и бумажные", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что принятое постановление определяет порядок заказа, формирование, представление и установление достоверности электронной свидетельства о рождении.

Кроме того, постановлением определено возможность передачи цифрового свидетельства о рождении в виде электронных копий.

Ранее сообщалось, что в "Дія" будет отображаться справка о взятии на учет внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, ранее Кабмин одобрил законопроект, который разрешит внутренние перелеты по электронным паспортам в приложении "Дія".

Также в приложении "Дія" появится квалифицированная электронная подпись.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Кабинет Министров Украиныдокументыдія
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь