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"Укрпочта" начала принимать электронные документы в "Дії"

Украина, Пятница 09 октября 2020 11:51
"Укрпочта" начала принимать электронные документы в "Дії"
Фото: Укрпочта (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

С пятницы, 9 октября, украинцы в отделениях "Укрпочты" смогут использовать приложение "Дія" для предъявления электронных версий своих документов при получении посылок. Предъявление возможно во всех компьютеризированных отделениях.

Об этом сообщает правительственный портал.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, с помощью электронных документов можно получить все внутренние и международные отправления, письма и т.д. без наложенного платежа или с наложенным платежом на сумму до 5 тысяч гривен. А со следующего года в планах "Укрпочты" убрать и это ограничение.

"Верификация клиента происходит за считанные секунды - путем считывания индивидуального цифрового штрихкода, который генерирует приложение "Дія" для каждого электронного документа пользователя", - указано в сообщении.

Напомним, в начале октября стало известно, что "Новая почта" начала принимать электронные документы в приложении "Дія" для идентификации и верификации личности при предоставлении услуг.

Как писало РБК-Украина, в середине сентября Кабинет министров внес изменения в постановление о применении отражение в электронном виде информации, содержащейся в паспорте в форме карты и в загранпаспорте. С помощью программы "Дія" можно будет сделать больше операций.

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