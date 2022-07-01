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Минспорта призвало запретить россиянам и белорусам выступления под нейтральными флагами

Фото: министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт (facebook.com/vgytzait)
Автор: Мария Кучерявец

Украина настаивает на полном санкционном бане россиян и белорусов на спортивной арене. А именно запретить их выступления под нейтральными флагами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта.

С таким заявлением он обратился во время саммита министров спорта по вопросам Украины и международного спорта.

"Своим молчанием российские и белорусские спортсмены поддерживают войну в Украине, которая уже убила более 80 украинских спортсменов и тренеров, разрушила более 100 объектов спортивной инфраструктуры. Сколько еще мы должны потерять?", - отметил Гутцайт.

Он обратил внимание, что некоторые спортивные федерации пытаются вернуть россиян к международным соревнованиям: дзюдо, бобслей, скелетон, но Украина, как и все цивилизованные государства, считает это неприемлемым.

"Необходимо запретить россиянам и белорусам выступать под нейтральными флагами", - призвал глава Минспорта.

Напомним, недавно в Минспорта заявили, что будут бойкотировать соревнования, в которых будут участвовать россияне или белорусы.

Добавим, что Россия потеряла право на проведение чемпионата Европы по художественной гимнастике.

Также конгресс Международного союза конькобежцев решил продлить отстранение белорусских и российских спортсменов от соревнований.

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Вадим ГутцайтМинистерство молодежи и спорта