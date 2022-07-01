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Мінспорту закликало заборонити росіянам та білорусам виступи під нейтральними прапорами

Фото: міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт (facebook.com/vgytzait)
Автор: Марія Кучерявець

Україна наполягає на повному санкційному бані росіян та білорусів на спортивній арені. А саме заборонити їх виступи під нейтральними прапорами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта.

З такою заявою він звернувся під час саміту міністрів спорту з питань України та міжнародного спорту.

"Своїм мовчанням російські і білоруські спортсмени підтримують війну в Україні, яка вже вбила більше 80 українських спортсменів і тренерів, зруйнувала понад 100 об’єктів спортивної інфраструктури. Скільки ще ми маємо втратити?", - зазначив Гутцайт.

Він звернув увагу, що деякі спортивні федерації намагаються повернути росіян до міжнародних змагань: дзюдо, бобслей, скелетон, але Україна, як і всі цивілізовані держави, вважає це неприйнятним.

"Необхідно заборонити росіянам і білорусам виступати під нейтральними прапорами", - закликав глава Мінспорту.

Нагадаємо, нещодавно в Мінспорту заявили, що бойкотуватимуть змагання, в яких братимуть участь росіяни чи білоруси.

Додамо, що Росія втратила право на проведення чемпіонату Європи з художньої гімнастики.

Також конгрес Міжнародного союзу ковзанярів вирішив продовжити відсторонення білоруських і російських спортсменів від змагань.

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Вадим ГутцайтМіністерство молоді та спорту