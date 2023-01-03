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У Мінсоцполітики розповіли, коли будуть проіндексовані пенсії

Фото: Пенсії будуть проіндексовані в березні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У Мінсоцполітики знайдуть ресурси для індексації пенсій в березні. Однак наразі невідомо на скільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністерки соціальної політики Оксани Жолнович в ефірі телемарафону.

"Звітність за останній місяць опрацьовуватиметься у січні. Тоді ж буде розраховуватися і рівень інфляції. Тож, ближче до лютого ми будемо розуміти, на який відсоток інфляції індексуватимемо пенсії в березні", - пояснила посадовиця.

Водночас вона зазначила, що передача інших соціальних виплат до адміністрування Пенсійного фонду ніяк не вплине на пенсійне забезпечення українців, оскільки лікарняними та субсидіями опікуватимуться новоутворені структури в межах фонду.

Нагадаємо, з 1 січня 2023 в Україні змінилися вимоги до стажу для виходу на пенсію. Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

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