В Минсоцполитики рассказали, когда будут проиндексированы пенсии

У Минсоцполитики найдут ресурсы для индексации пенсий в марте. Однако пока неизвестно на сколько.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министерки социальной политики Оксаны Жолнович в эфире телемарафона.
"Отчетность за последний месяц будет прорабатываться в январе. Тогда же будет рассчитываться и уровень инфляции. Поэтому ближе к февралю мы будем понимать, на какой процент инфляции будем индексировать пенсии в марте", - пояснила чиновник.
В то же время она отметила, что передача других социальных выплат в администрирование Пенсионного фонда никак не повлияет на пенсионное обеспечение украинцев, поскольку больничными и субсидиями будут заниматься вновь образованные структуры в рамках фонда.
Напомним, с 1 января 2023 года в Украине изменились требования к стажу для выхода на пенсию. Детальнее - в материале РБК-Украина.
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