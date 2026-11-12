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Главная » Жизнь » Общество

В Минсоцполитики рассказали, как готовятся к возвращению украинцев из-за границы

13:40 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
В Минсоцполитики рассказали, как готовятся к возвращению украинцев из-за границы Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Украина работает над оценкой возможностей общин принимать людей, которые будут возвращаться из-за границы. Для этого планируется согласовать методологию оценки потребностей и сформировать базу данных, которая поможет определять, где есть ресурсы для новых жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минсоцполитики по итогам встречи министра Дениса Улютина с представителями Международной организации по миграции (МОМ).

В министерстве объясняют, что украинцы по возвращении не обязательно будут поселяться там, где жили до выезда. На выбор будут влиять ситуация с безопасностью, наличие жилья, возможности трудоустройства, доступ к социальным услугам и семейные обстоятельства.

Поэтому общинам нужно заранее понимать, хватит ли у них социального и доступного арендного жилья, рабочих мест, образовательных и социальных услуг и необходимой инфраструктуры. Эти потребности предлагают учитывать еще при планировании обновления территорий.

Как будут использовать результаты оценивания

В Минсоцполитики работают над гармонизацией методологий, определяющих потребности общин, и формированием соответствующих наборов данных.

На их основании планируют развивать цифровые инструменты, в частности, социальный паспорт общины. Он должен стать одним из инструментов принятия решений в сфере социальной политики и планирования инвестиций.

Как будут информировать украинцев за границей

В ходе встречи с представителями МОМ также обсудили, как международная организация может приобщиться к консультированию украинцев, рассматривающих возможность возвращения.

В частности, ее экспертизу, информационные ресурсы и инфраструктуру могут привлечь для дополнения государственных инициатив - сети центров единства и платформы "Домой".

По словам Улютина, система консультирования должна работать по общим стандартам, предусматривать понятный механизм перенаправления людей в нужные услуги и координировать работу государственных учреждений и международных партнеров.

При этом решение о возвращении должно оставаться добровольным, а информация об условиях жизни в Украине - быть достоверной и реалистичной.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о запуске цифровой платформы "Домой" для украинцев за границей, рассматривающих возможность возвращения. Ресурс помогает подготовиться к переезду, составить персональный план и найти информацию о трудоустройстве, обучении, социальной поддержке и услугах в общинах.

В то же время большинство украинских беженцев планируют оставаться в странах, которые их приняли. На решение о возвращении влияет целый комплекс факторов: безопасность, жилье, зарплаты, уровень жизни, трудоустройство по специальности и социальный статус.

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