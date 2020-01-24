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Минсоцполитики разъяснило инициативу о компенсации за долги по зарплатам

Новости » Экономика     24.01.2020 - 17:01
Минсоцполитики разъяснило инициативу о компенсации за долги по зарплатам
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Механизм компенсаций не меняется, предлагается установить исчерпывающий перечень выплат

Министерство социальной политики Украины дало разъяснение по законопроекту об изменениях в порядке компенсаций за задержку в выплатах. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Как отметили в пресс-службе, одобренный правительством 24 января законопроект содержит исчерпывающий перечень этих выплат:

  • 1) пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсии, установленных законом);
  • 2) социальные выплаты;
  • 3) стипендии;
  • 4) заработные платы;
  • 5) сумма индексации денежных доходов граждан.

В Минсоцполитики отметили, что нынешнее решение внесет изменений в существующий закон, который действует с 2000 года "О компенсацию гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты".

"В связи с тем, что в ныне действующей версии закона существовали коррупционные риски (на это указали специалисты Минюста) - а именно слово "прочие" в перечне выплат, которые подлежат компенсации, - был уточнен перечень компенсаций", - говорится в сообщении.

Сам механизм действия закона не меняется и компенсации за задержки осуществляются на размер официальной инфляции за месяцы задержки.

Минсоцполитики разъяснило инициативу о компенсации за долги по зарплатам

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины 24 января одобрил законопроект о выплате компенсаций в случае возникновения задолженности по выплатам пенсий, зарплат, стипендий и социальных выплат. Законопроектом предлагается установить исчерпывающий перечень выплат.

Как сообщало РБК-Украина, общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 декабря 2019 года составила 3220,9 млн грн, что на 21,8% (на 575,8 млн грн) больше, чем на начало года.

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