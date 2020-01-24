ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мінсоцполітики роз'яснило ініціативу про компенсацію за борги по зарплатам

Новини » Економіка     24.01.2020 - 17:01
Мінсоцполітики роз'яснило ініціативу про компенсацію за борги по зарплатам
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Механізм компенсацій не міняється, пропонується встановити вичерпний перелік виплат

Міністерство соціальної політики України дало роз'яснення щодо законопроекту про зміни до порядку компенсацій за затримку у виплатах. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Як зазначили в прес-службі, схвалений урядом 24 січня законопроект містить вичерпний перелік цих виплат:

  • 1) пенсії або щомісячне довічне грошове утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії, встановлених законом);
  • 2) соціальні виплати;
  • 3) стипендії;
  • 4) заробітні плати;
  • 5) сума індексації грошових доходів громадян.

У Мінсоцполітики зазначили, що нинішнє рішення внесе зміни до існуючого закону, який діє з 2000 року "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати".

"У зв’язку з тим, що в нині діючій версії закону існували корупційні ризики (на це вказали фахівці Мінюсту) - а саме слово "інші" у переліку виплат, які підлягають компенсації - було уточнено перелік компенсацій", - йдеться в повідомленні.

Сам механізм дії закону не міняється і компенсації за затримки здійснюються на розмір офіційної інфляції за місяці затримки.

Мінсоцполітики роз'яснило ініціативу про компенсацію за борги по зарплатам

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України 24 січня схвалив законопроект щодо виплати компенсацій у разі виникнення заборгованості із виплат пенсій, зарплат, стипендій та соціальних виплат. Законопроектом пропонується встановити вичерпний перелік виплат.

Як повідомляло РБК-Україна, загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в Україні станом на 1 грудня 2019 року склала 3220,9 млн грн, що на 21,8% (на 575,8 млн грн) більше, ніж на початок року.

НБУ дозволив страхування життя в валюті Банки планують збільшити кредитування підприємств та населення
Новини України Національний банк Українизарплатавыплаты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся