Мінсоцполітики роз'яснило ініціативу про компенсацію за борги по зарплатам

Механізм компенсацій не міняється, пропонується встановити вичерпний перелік виплат
Міністерство соціальної політики України дало роз'яснення щодо законопроекту про зміни до порядку компенсацій за затримку у виплатах. Про це повідомляє прес-служба міністерства.
Як зазначили в прес-службі, схвалений урядом 24 січня законопроект містить вичерпний перелік цих виплат:
У Мінсоцполітики зазначили, що нинішнє рішення внесе зміни до існуючого закону, який діє з 2000 року "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати".
"У зв’язку з тим, що в нині діючій версії закону існували корупційні ризики (на це вказали фахівці Мінюсту) - а саме слово "інші" у переліку виплат, які підлягають компенсації - було уточнено перелік компенсацій", - йдеться в повідомленні.
Сам механізм дії закону не міняється і компенсації за затримки здійснюються на розмір офіційної інфляції за місяці затримки.
Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України 24 січня схвалив законопроект щодо виплати компенсацій у разі виникнення заборгованості із виплат пенсій, зарплат, стипендій та соціальних виплат. Законопроектом пропонується встановити вичерпний перелік виплат.
Як повідомляло РБК-Україна, загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в Україні станом на 1 грудня 2019 року склала 3220,9 млн грн, що на 21,8% (на 575,8 млн грн) більше, ніж на початок року.