В Минсоцполитики рассказали о ситуации с выплатами пенсий переселенцам

Пока массовых задержек пенсий для переселенцев не наблюдается

В Министерстве социальной политики Украины отрицают наличие массовых задержек выплат пенсий внутренне перемещенным лицам. Об этом сегодня во время презентации результатов недавно проведенного исследования ситуации с внутренне перемещенными лицами (ВПО) в Украине сообщил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир, передает корреспондент РБК-Украина.

Он заверил, что сейчас массовых задержек пенсий для внутренне перемещенных лиц не наблюдается.

"Нет такого, чтобы не выплачивали пенсию внутренне перемещенным лицам. К сожалению, если человек возвращается на неподконтрольную территорию, то мы не можем ему выплачивать пенсию, поскольку теряется связь. Если он в течение более 60 дней находится на неподконтрольной территории, тогда ему прекращается выплата пенсий", - рассказал он.

При этом, по словам Шамбира, за июнь и июль 2018 года количество внутренне перемещенных лиц, которые получают пенсии, выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вместе с тем, как отметил заместитель замминистра, ведомство продолжает работать над упрощением порядка получения пенсий внутренне перемещенным лицам.

"Мы вносим изменения в порядке выплаты, чтобы обеспечить переселенцев пенсионными выплатами. Мы и в дальнейшем будем упрощать этот порядок", - сказал Шамбир.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине на сегодня как внутренне перемещенных лиц зарегистрировано 1,3 млн пенсионеров.

В частности, в Пенсионном фонде РБК-Украина сообщили, что на сегодня зарегистрировано 1,3 млн пенсионеров - внутренне перемещенных лиц. Почти миллион из них зарегистрировались в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Средний размер пенсии на востоке Украины составляет 3-3,4 тыс. гривен в месяц, соответственно, на пенсионные выплаты этой категории государство тратит примерно 4 млрд гривен.

Также сообщалось, что сообщало, что суд отменил проверки переселенцев. Согласно постановлению, никакие уполномоченные органы не имеют права проводить проверки переселенцев.