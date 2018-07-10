Суд скасував перевірки переселенців

Рішення апеляційного суду про скасування перевірок переселенців вступило у законну силу

Перевірки внутрішньо переселених осіб (ВПО) у рамках надання соціальної допомоги скасовано. Відповідне рішення за позовом Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ) ухвалив апеляційний суд, повідомив програмний директор УГСПЛ Максим Щербатюк, пише "Укрінформ".

За словами Щербатюка, рішення суд ухвалив 4 липня 2018 року. Відтепер, згідно із рішенням, жодні уповноважені органи не матимуть права проводити перевірки переселенців.

Раніше, як зазначили в УГСПЛ, згідно з ухваленими від 8 червня 2016 року нормативними актами Кабінету міністрів України, суть перевірки полягала в наступному: представники органів соціального захисту або інших органів влади чи установ могли прийти до переселенців і скласти акт. Документом засвідчувався факт наявності особи за зареєстрованим місцем перебування.

Якщо переселенця не було на місці його зареєстрованого перебування, то особу позбавляли права на отримання пенсії (для пенсіонерів) і матеріальної допомоги ВПО.

За позовом УГСПЛ Окружний адміністративний суд міста Києва 26 червня 2017 року задовольнив позов і скасував нормативні акти КМУ, якими переселенців зобов’язують проходити перевірки.

Проте КМУ подав апеляційну скаргу на вищенаведене рішення. Київський апеляційний адміністративний суд залишив апеляційну скаргу Кабміну без задоволення, а рішення суду першої інстанції - без змін.

На сьогодні рішення апеляційного суду вступило у законну силу.

Нагадаємо, нещодавно у Міністерстві соціальної політики України назвали число зареєстрованих переселенців з Криму і Донбасу. На сьогодні в Україні зареєстровано понад 1,5 млн переселенців.