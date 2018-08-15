В Мінсоцполітики розповіли про ситуацію із виплатами пенсій переселенцям

Наразі масових затримок пенсій для переселенців не спостерігається

В Міністерстві соціальної політики України заперечують наявність масових затримок виплат пенсій внутрішньо переміщеним особам. Про це сьогодні під час презентації результатів недавно проведеного дослідження ситуації зі внутрішньо переміщеними особами (ВПО) в Україні повідомив заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір, передає кореспондент РБК-Україна.

Він запевнив, що наразі масових затримок пенсій для внутрішньо переміщених осіб не спостерігається.

"Немає такого, щоб не виплачували пенсію внутрішньо переміщеним особам. На жаль, якщо людина повертається на непідконтрольну територію, то ми не можемо їй виплачувати пенсію, оскільки втрачається зв’язок. Якщо вона впродовж більше 60 днів перебуває на непідконтрольній території, то тоді їй припиняється виплата пенсій", - розповів він.

При цьому, за словами Шамбіра, за червень та липень 2018 року кількість внутрішньо переміщених осіб, які отримують пенсії, зросла у порівнянні із аналогічним періодом минулого року.

Разом з тим, як зазначив заступник замміністра, відомство продовжує працювати над спрощенням порядку отримання пенсій внутрішньо переміщенними особами.

"Ми вносимо зміни в порядок виплати, щоби забезпечити внітрішньо переміщених осіб пенсійними виплатами. Ми й надалі спрощуватимемо цей порядок", - сказав Шамбір.

Нагадаємо, раныше повыдомлялося, що в Україні на сьогодні як внутрішньо переміщених осіб зареєстровано 1,3 млн пенсіонерів.

Зокрема, в Пенсійному фонді РБК-Україна повідомили, що на сьогодні зареєстровано 1,3 млн пенсіонерів - внутрішньо переміщених осіб, Майже мільйон з них зареєструвалися в Донецькій, Луганській і Харківській областях. Середній розмір пенсії на сході України становить 3-3,4 тис. гривень на місяць, відповідно, на пенсійні виплати цій категорії держава витрачає приблизно 4 млрд гривень.

Також повыдомлялося, що повідомляло, що суд скасував перевірки переселенців. Згідно з постановою, жодні уповноважені органи не мають права проводити перевірки переселенців.