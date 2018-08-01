В Україні налічується 1,3 млн пенсіонерів-переселенців

Майже 1 млн пенсіонерів з ОРДЛО зареєстровані в східних областях

В Україні на сьогодні як внутрішньо переміщених осіб зареєстровано 1,3 млн пенсіонерів. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Пенсії в ОРДЛО: через що переселенців з Донбасу позбавляють соціальних виплат".

Зокрема, в Пенсійному фонді РБК-Україна повідомили, що на сьогодні зареєстровано 1,3 млн пенсіонерів - внутрішньо переміщених осіб, Майже мільйон з них зареєструвалися в Донецькій, Луганській і Харківській областях. Середній розмір пенсії на сході України становить 3-3,4 тис. гривень на місяць, відповідно, на пенсійні виплати цій категорії держава витрачає приблизно 4 млрд гривень.

Зазначимо, проблеми з виплатами виникають, коли пенсіонери повертаються на непідконтрольну територію і знаходяться там більше двох місяців. В цьому випадку вони втрачають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПЛ), і як наслідок, не можуть претендувати на пенсії. Єдина можливість для них зберегти право на пенсію - не пізніше ніж на 59-й день перетнути лінію розмежування, "відзначившись" на підконтрольній території.

Скільки літніх людей так "мігрує", щоб зберегти пенсію, не знають ані волонтери, ані чиновники. У Пенсійному фонді не змогли уточнити, скільки пенсіонерів потрапили під дію цієї норми закону, пославшись на те, що така інформація - компетенція Мінсоцполітики. У міністерстві ж запит РБК-Україна проігнорували.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що суд скасував перевірки переселенців. Згідно з постановою, жодні уповноважені органи не мають права проводити перевірки переселенців.