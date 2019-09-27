В Минсоцполитики пересмотрят начисление субсидий для работников семейных детдомов

Фото: Сергей Нежинский (facebook.com Persona.TOP)

Министерство работает и над уменьшением пенсионного возраста для таких работников

Замминистра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский заявил, что в министерстве идет работа над пересмотром системы начисления субсидий и определения пенсионного возраста для работников детских домов семейного типа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, в комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики состоялась встреча с Уполномоченным президента Украины по правам ребенка Николаем Кулебой по случаю Дня усыновления, который ежегодно отмечается в Украине 30 сентября.

В частности, большое внимание во время разговора было уделено финансовому обеспечению детских домов семейного типа. Так, речь шла о необходимости изменения схемы начисления субсидий для таких семей, поскольку они проживают в больших по площади домах или квартирах.

Поднимался также вопрос о необходимости уменьшения пенсионного возраста и увеличения размера пенсий для воспитателей семейных домов, которые, в силу специфики работы, работают круглосуточно и не имеют возможности идти на больничные и брать отпуска.

"По словам заместителя министра, уже идет работа над пересмотром системы начисления субсидий и определения пенсионного возраста для работников детских домов семейного типа. Одним из приоритетов министерства он также назвал увеличение количества и качества социальных работников", - указано в сообщении.

Напомним, в Раде анонсировали разработку законопроектов в сфере усыновления. В частности, для разработки документов комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики создаст рабочие группы с участием представителей министерств и других комитетов ВР.

Как писало РБК-Украина ранее, в марте 2018 депутаты Верховной рады 8 созыва не поддержали законопроект о присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления. За соответствующий законопроект проголосовали 166 депутатов при необходимых 226 голосах.

Добавим также, Кабинет министров Украины до 2017 года планировал разрешить усыновление детей ВИЧ-инфицированными, инвалидами и трансгендерами.