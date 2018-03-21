Нардепы не поддержали разрешение на межгосударственное усыновление

За соответствующий законопроект проголосовали 166 депутатов

Народные депутаты Верховной рады Украины не поддержали законопроект о присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления. Об этом говорится на сайте парламента.

За соответствующий законопроект проголосовали 166 депутатов, при необходимых 226 голосах.

Отметим, что Конвенция о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления была принята 29 мая 1993 года в Гааге. Сторонами Конвенции 100 государств мира, в том числе все государства-члены Европейского союза.

Отметим, целью проекта являлось выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для предоставления согласия на обязательность для Украины Конвенции.

Присоединение Украины к Конвенции имело целью обеспечить гармонизацию процедуры усыновления детей иностранцами в Украине с процедурами других государств-участников. Также целью являлось создание четкой и прозрачной системы гарантий того, что межгосударственное усыновление осуществляется в интересах ребенка и с соблюдением всех его основных прав.

Напомним, в мае Рада приняла за основу и в целом законопроект №5101 "О внесении изменений в Семейный кодекс Украины (относительно обеспечения соблюдения жилищных прав ребенка)". Документ поддержал 231 парламентарий.