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Нардепы не поддержали разрешение на межгосударственное усыновление

НовостиПолитика    21.03.2018 - 14:26
Фото: заседание ВРУ (РБК-Украина, Виталий Носач)
Фото: заседание ВРУ (РБК-Украина, Виталий Носач)

За соответствующий законопроект проголосовали 166 депутатов

Народные депутаты Верховной рады Украины не поддержали законопроект о присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления. Об этом говорится на сайте парламента.

За соответствующий законопроект проголосовали 166 депутатов, при необходимых 226 голосах.

Отметим, что Конвенция о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления была принята 29 мая 1993 года в Гааге. Сторонами Конвенции 100 государств мира, в том числе все государства-члены Европейского союза.

Отметим, целью проекта являлось выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для предоставления согласия на обязательность для Украины Конвенции.

Присоединение Украины к Конвенции имело целью обеспечить гармонизацию процедуры усыновления детей иностранцами в Украине с процедурами других государств-участников. Также целью являлось создание четкой и прозрачной системы гарантий того, что межгосударственное усыновление осуществляется в интересах ребенка и с соблюдением всех его основных прав.

Напомним, в мае Рада приняла за основу и в целом законопроект №5101 "О внесении изменений в Семейный кодекс Украины (относительно обеспечения соблюдения жилищных прав ребенка)". Документ поддержал 231 парламентарий.

Савченко намерена предоставить объяснения по представлениям ГПУ на заседании регламентного комитета Савченко до сих пор не предоставила комитету Рады объяснения по представлению ГПУ
Теги: нардеп, Верховная Рада, усыновление
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