В Минсоцполитики назвали сроки автоматического переназначения субсидий

Более 85% домохозяйствам жилищная субсидия на следующий отопительный период будет назначена автоматически в ближайшие недели. Сейчас Минфин готовится к верификации.

"В ближайшие недели после поступления от Минфина результатов верификации получателей жилищной субсидии на соответствие новым критериям ее получения, органами социальной защиты населения будет обеспечено автоматическое ее назначение более 2,5 миллионам получателей", - говорится в сообщении.

При этом в министерстве обратили внимание, что назначение и начисление жилищных субсидий всем домохозяйствам будет проведено начиная с мая текущего года.

В Минсоцполитики отметили, что сбор и обработка информации о более 6 млн человек (количество лиц, входящих в состав домохозяйства, в среднем составляет 2 человека), требует привлечения к процессу различных источников информации и времени на ее обработку. В частности это касается информации от десятков банковских учреждений, реестров прав на движимое и недвижимое имущество.

"Пока соответствующая информация обобщается Минфином для проведения верификации", - добавили в пресс-службе.