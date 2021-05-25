Кому откажут в назначении субсидии: разъяснения Минсоцполитики
В Украине с 1 мая 2021 года изменились правила предоставления жилищных субсидий. Субсидий будут лишать в случае покупки валюты и других покупок на 50 тысяч гривен.
Об этом говорится в разъяснении Министерства социальной политики Украины.
Как отмечается в сообщении, право на субсидии потеряют те, кто:
- осуществил покупку квартиры, земельного участка, транспортного средства (кроме мопеда или прицепа), товаров длительного пользования на сумму свыше 50 тысяч гривен единоразово в течение года, предшествующего году обращения за субсидией;
- имеет банковский депозит в сумме более 100 тысяч гривен;
- осуществил куплю-продажу валюты и банковских металлов в течение года до обращения за субсидией на сумму более 50 тысяч гривен;
- декларирует отсутствие дохода и находился за границей более 60 дней, за исключением пребывания на лечении, в командировке, для присмотра за ребенком;
- имеет задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг и по оплате алиментов более трех месяцев;
- не вернул в бюджет незаконно полученную субсидию за предыдущий период;
- имеет авто, которому менее 5 лет с даты выпуска;
- имеет два и более автомобилей, которым нет 15 лет с даты выпуска;
- не имеет доходов и при этом нигде не учился, не работал, не имел статуса безработного.
Кроме того, в предоставлении субсидии откажут, если:
- площадь квартиры превышает 130 кв. м,
- площадь дома более 230 кв. м.
Отметим, Кабинет министров Украины существенно изменил порядок назначение жилищных субсидий. По новым правилам, которые вводятся с 1 мая, будут лишать субсидий в случае наличия депозитов в банках, покупки валюты и других покупок на 50 тысяч гривен.
Напомним, Кабинет министров во время заседания 19 мая 2021 года решил провести автоматическое переназначение субсидий на следующий отопительный сезон для 2,5 млн домохозяйств. Будут подавать декларации примерно 460 тысяч.