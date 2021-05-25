Кому откажут в назначении субсидии: разъяснения Минсоцполитики

В Украине с 1 мая 2021 года изменились правила предоставления жилищных субсидий . Субсидий будут лишать в случае покупки валюты и других покупок на 50 тысяч гривен.

Об этом говорится в разъяснении Министерства социальной политики Украины.

Кроме того, в предоставлении субсидии откажут, если:

Как отмечается в сообщении, право на субсидии потеряют те, кто:

Отметим, Кабинет министров Украины существенно изменил порядок назначение жилищных субсидий. По новым правилам, которые вводятся с 1 мая, будут лишать субсидий в случае наличия депозитов в банках, покупки валюты и других покупок на 50 тысяч гривен.

Напомним, Кабинет министров во время заседания 19 мая 2021 года решил провести автоматическое переназначение субсидий на следующий отопительный сезон для 2,5 млн домохозяйств. Будут подавать декларации примерно 460 тысяч.