У Мінсоцполітики назвали терміни автоматичного перепризначення субсидій
Понад 85% домогосподарствам житлова субсидія на наступний опалювальний період буде призначена автоматично найближчими тижнями. Наразі Мінфін готується до верифікації.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.
"Найближчими тижнями, після надходження від Мінфіну результатів верифікації одержувачів житлової субсидії на відповідність новим критеріям її отримання, органами соціального захисту населення буде забезпечено автоматичне її призначення понад 2,5 мільйонам одержувачів", - йдеться в повідомленні.
При цьому у міністерстві звернули увагу, що призначення та нарахування житлових субсидій усім домогосподарствам буде здійснено починаючи з травня поточного року.
У Мінсоцполітики зазначили, що збір та обробка інформації про понад 6 млн осіб (кількість осіб, які входять до складу домогосподарства, в середньому становить 2 людини), потребує залучення до процесу різних джерел інформації та часу на її опрацювання. Зокрема це стосується інформації від десятків банківських установ, реєстрів прав на рухоме та нерухоме майно.
"Наразі відповідна інформація узагальнюється Мінфіном для проведення верифікації", - додали в прес-службі.
Нагадаємо, Кабінет міністрів вирішив провести автоматичне перепризначення субсидій на наступний опалювальний сезон для 2,5 млн домогосподарств. Решта 460 тисяч будуть подавати декларації.
Відзначимо, Кабінет міністрів України суттєво змінив порядок призначення житлових субсидій. За новими правилами з 1 травня субсидій позбавлятимуть у разі наявності депозитів в банках, купівлі валюти так інших покупок на 50 тисяч гривень.