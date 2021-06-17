У Мінсоцполітики назвали терміни автоматичного перепризначення субсидій

"Найближчими тижнями, після надходження від Мінфіну результатів верифікації одержувачів житлової субсидії на відповідність новим критеріям її отримання, органами соціального захисту населення буде забезпечено автоматичне її призначення понад 2,5 мільйонам одержувачів", - йдеться в повідомленні.

При цьому у міністерстві звернули увагу, що призначення та нарахування житлових субсидій усім домогосподарствам буде здійснено починаючи з травня поточного року.

У Мінсоцполітики зазначили, що збір та обробка інформації про понад 6 млн осіб (кількість осіб, які входять до складу домогосподарства, в середньому становить 2 людини), потребує залучення до процесу різних джерел інформації та часу на її опрацювання. Зокрема це стосується інформації від десятків банківських установ, реєстрів прав на рухоме та нерухоме майно.

"Наразі відповідна інформація узагальнюється Мінфіном для проведення верифікації", - додали в прес-службі.