В Минсоцполитики назвали средний размер субсидии за октябрь

Заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко сообщил, что средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг за октябрь составляет 539 гривен. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Замминистра отметил, что при этом размер льготы составляет 418 гривен.

"Начисление льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, независимо от даты начала отопления домов, проходит с 15 октября. Уже сейчас мы начисляем эти виды помощи за октябрь. В среднем... размер субсидии по Украине составил 539 грн, а льготы - 418 грн", - сказал Музыченко.

Он подчеркнул, что теплая погода в Украине позволит сэкономить получателям льгот и субсидий.

"Начисление выплат все равно осуществляется с 15 октября, а отопление включили позже - люди смогут сэкономить до 200 грн в месяц", - пояснил чиновник.

"В проекте бюджета на 2020 год на программу субсидий заложено около 47 млрд грн. Этой суммы хватит на всех, кому нужна государственная помощь для оплаты жилищно-коммунальных услуг", - добавил замминистра.

Напомним, Музыченко рассказал, как проводится проверка для предоставления субсидий. По его словам, для определения права на получение субсидии лицо подает два документа: заявление и декларацию.

Как писало РБК-Украина ранее, правительство в проекте госбюджета на 2020 год сократило сумму расходов на выплату льгот и жилищных субсидий. Сумма составила 48 млрд гривен, что 7 млрд гривен меньше, чем в 2019 году.

Добавим также, в Минсоцполитики отметили, что в 2017 году около полутора миллионов граждан получали завышенную субсидию на услуги жилищно-коммунальных хозяйств.