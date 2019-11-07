У Мінсоцполітики назвали середній розмір субсидії за жовтень

Заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко поінформував, що середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг за жовтень становить 539 гривень. Про це він сказав у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Замміністра зазначив, що при цьому розмір пільги становить 418 гривень.

"Нарахування пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, незалежно від дати початку опалення домівок, відбувається з 15 жовтня. Уже зараз ми нараховуємо ці види допомоги за жовтень. В середньому… розмір субсидії по Україні становив 539 грн, а пільги - 418 грн", - сказав Музиченко.

Він підкреслив, що тепла погода в Україні дозволить зекономити одержувачам пільг та субсидій.

"Нарахування виплат все одно здійснюється з 15 жовтня, а опалення ввімкнули пізніше, - люди зможуть зекономити до 200 грн за місяць", - пояснив урядовець.

"У проекті бюджету на 2020 рік на програму субсидій закладено близько 47 млрд грн. Цієї суми вистачить на всіх, кому потрібна державна допомога для оплати житлово-комунальних послуг", - додав заступник міністра.

Нагадаємо, Музиченко розповів, як проводиться перевірка для надання субсидій. За його словами, для визначення права на отримання субсидії особа подає два документи: заяву та декларацію.

Як писало РБК-Україна раніше, уряд у проекті держбюджету на 2020 рік скоротив суму витрат на виплату пільг і житлових субсидій. Сума склала 48 млрд гривень, що 7 млрд гривень менше, ніж у 2019 році.

Додамо також, у Мінсоцполітики зазначали, що у 2017 році близько півтора мільйона громадян отримували завищену субсидію на послуги житлово-комунальних господарств.