В Минсоцполитики рассказали, как проводится проверка для предоставления субсидий

Фото: Виталий Музыченко (kmu.gov.ua)

Для проверки нужно подать два документа

Заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко рассказал, как проводится проверка для предоставления субсидий. Об этом он сообщил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Музыченко сообщил, что для проверки человек подает два документа.

"Такое страшное слово, которым всех пугают - верификация. Назовем другим - это проверка. Проверка осуществлялась и 10 лет назад, и 5 лет назад, и сегодня осуществляется. Перед тем, как определить право на получение субсидии, я хотел бы напомнить, что человек подает два документа: заявление и декларацию", - заявил он.

Заместитель министра отметил, что остальную информацию собирает орган социальной защиты населения.

"Что делает он? Он делает проверку размера доходов, перечня жилищно-коммунальных услуг, тарифов, состава домохозяйства. Уже сегодня, как и раньше, проводится проверка информации для определения права на получение субсидии", - подчеркнул Музыченко.

По его словам, никаких новых правил не вводится.

"Но эта проверка в настоящее время осуществляется по тем параметрам и характеристикам, которые предусмотрены соответствующим постановлением Кабмина. Если мы определяем субсидию на основании доходов, то соответственно проверяются доходы. Информация о дополнительных проверках не соответствует действительности", - резюмировал замминстра социальной политики.

Напомним, Кабинет министров в проекте госбюджета на 2020 год сократил сумму расходов на выплату льгот и жилищных субсидий. Сумма составила 48 млрд гривен, что 7 млрд гривен меньше, чем в 2019 году.

Отметим, субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в сентябре 2019 года получали 2335,8 тыс. домохозяйств.