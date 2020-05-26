В Минсоцполитики назвали дату доплат пенсионерам старше 75 лет

Доплаты пенсионерам старше 75 лет планируется начать с 2021 года. Надбавки по 500 гривен получат около миллиона человек.

Об этом сказала заместитель министра социальной политики Татьяна Сальникова в эфире канала "Украина 24".

Сальникова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский поставил чиновникам "очень четкую задачу", которая предусматривает приближение размера пенсии к фактическому прожиточному минимуму.

"Первый шаг мы сделали: с 1 апреля для пенсионеров в возрасте 80 лет плюс введены доплаты в размере до 500 гривен. Такие же доплаты для людей 75 лет плюс с 2021 года введены", - сообщила она.

По ее словам, количество пенсионеров старше 75 лет составляет около 1,5 млн человек, а от 75 лет до 80 лет - около 1,1 млн человек.

"Вот такие планы", - добавила она.

Как сообщало РБК-Украина, во время пресс-конференции 20 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Кабинет министров разрабатывает программу поддержки пенсионеров, которым исполнилось более 75 лет.

Напомним, Пенсионный фонд Украины 23 апреля направил 9,9 млрд гривен на выплату одноразовой денежной помощи пенсионерам в размере 1 000 гривен.