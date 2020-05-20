Доходы Пенсионного фонда Украины резко упали во время карантина

Фото: национальная валюта (РБК-Украина)

С начала мая фонд получил на 2,5 млрд грн меньше плана

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обнародовал данные относительно поступлений в бюджет ПФУ части единого социального взноса. С начала месяца по состоянию на 20 мая поступило 10,2 млрд грн при плане 12,7 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

По данным ПФУ, с начала года в бюджет фонда поступило 99,3 млрд грн при плане 108,2 млрд грн.

Напомним, в апреле Верховная рада внесла изменения в государственный бюджет, согласно которым бюджетные расходы на ПФУ выросли на 29,7 млрд грн.

Пенсионный фонд Украины 23 апреля направил 9,9 млрд гривен на выплату одноразовой денежной помощи пенсионерам в размере 1 000 гривен.

Отметим, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за март 2020 года, который согласно закону Украины "О общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для вычисления пенсии. Средняя зарплата в марте составила 9 905,39 гривен.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины 1 апреля одобрил постановление "Вопросы повышения пенсионных выплат и оказания социальной поддержки отдельных категорий населения в 2020 году", которое предусматривает индексацию пенсий с 1 мая 2020 года.

Автор: Александр Белоус