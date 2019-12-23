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Пожар в Старобельске: в психдиспансерах Украины пройдут проверки

Новости » Политика     23.12.2019 - 19:51
Пожар в Старобельске: в психдиспансерах Украины пройдут проверки
Фото с места инцидента (t.me/denisovaombudsman)

В ведомстве обеспокоены трагедией, которая произошла в Старобельске

Министерство социальной политики инициировало проверки всех подведомственных учреждений на предмет соблюдения мер противопожарной безопасности после пожара в психоневрологическом интернате в Луганской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя министра социальной политики Олега Коваля в Facebook.

По его словам, в ведомстве крайне обеспокоены трагедией которая произошла, после похожей ситуации в Одессе.

"В Национальной полиции, которая расследует это дело, заявили, что предварительно причина пожара - короткое замыкание электропроводки в одной из палат - именно там, где были обгоревшие. Мы крайне обеспокоены такой трагедией, особенно учитывая, что недавно похожая ситуация была в Одессе. Именно поэтому мы инициировали комплексные проверки всех подведомственных учреждений Минсоцполитики на предмет соблюдения мер противопожарной безопасности", - отметил Коваль.

Напомним, 22 декабря в Старобельске Луганской области возник пожар в интернате. В результате возгорания одного из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната погибли четыре человека, трое получили телесные повреждения.

Позже омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что по предварительной версии следствия причиной пожара являются неисправности электросети.

Напомним, в Киеве произошел пожар в общежитии №8 Национального авиационного университета. В ходе обследования здания выяснилось, что возгорание произошло в подсобном помещении на первом этаже, а дым распространился до девятого этажа.

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Новости Украины ЛуганскпожарМинистерство социальной политики
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