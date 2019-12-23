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Пожежа в Старобільську: в психдиспансерах України пройдуть перевірки

Новини » Політика     23.12.2019 - 19:51
Пожежа в Старобільську: в психдиспансерах України пройдуть перевірки
Фото з місця інциденту (t.me/denisovaombudsman)

У відомстві стурбовані трагедією, яка сталася у Старобільську

Міністерство соціальної політики ініціювало перевірки всіх підвідомчих установ на предмет дотримання заходів протипожежної безпеки після пожежу у психоневрологічному інтернаті в Луганській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника міністра соціальної політики Олега Коваля у Facebook.

За його словами, у відомстві вкрай стурбовані трагедією, яка сталася, після схожій ситуації в Одесі.

"В Національній поліції, яка розслідує цю справу, заявили, що попередньо причина пожежі - коротке замикання електропроводки в одній із палат - саме там, де були обгорілі. Ми вкрай стурбовані такою трагедією, особливо враховуючи, що нещодавно схожа ситуація була в Одесі. Саме тому ми ініціювали комплексні перевірки всіх підвідомчих установ Мінсоцполітики на предмет дотримання заходів протипожежної безпеки", - зазначив Коваль.

Нагадаємо, 22 грудня в Старобільську Луганської області виникла пожежа в інтернаті. В результаті займання одного з корпусів Старобільського обласного психоневрологічного інтернату загинули чотири людини, троє отримали тілесні ушкодження.

Пізніше омбудсмен Людмила Денисова повідомила, що за попередньою версією слідства, причиною пожежі є несправність електромережі.

Нагадаємо, в Києві сталася пожежа у гуртожитку №8 Національного авіаційного університету. В ході обстеження будівлі з'ясувалося, що загоряння сталося в підсобному приміщенні на першому поверсі, а дим поширився до дев'ятого поверху.

Названа попередня причина пожежі в інтернаті Старобільська Пожежа в інтернаті та деталі газового контракту: новини за вихідні
Новини України ЛуганськпожежаМіністерство соціальної політики
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