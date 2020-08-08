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В Минске задержали участников "велопробега солидарности"

Беларусь, Минск, Суббота 08 августа 2020 00:49
В Минске задержали участников "велопробега солидарности"
Фото: велопробег (svaboda.org)
Автор: Артур Родивилов

Людей бросали в автозаки

В центре Минска на проспекте Независимости водители, велосипедисты и пешеходы организовали митинг солидарности. Все закончилось массовыми задержаниями.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Около семи часов вечера водители стали сигналить, из некоторых машин доносилась песня Виктора Цоя "Перемен!".

Сначала все было спокойно, а когда велосипедисты уже стали разъезжаться, начались задержания.

По словам свидетелей, задержания осуществляли милиция и солдаты внутренних войск. Людей бросали в автозаки и маршрутки вместе с велосипедами.

"Легковая машина выехала на тротуар, перекрыла дорогу велосипедистам, начались задержания", -​ рассказал очевидец.

Одного из задержанных у Академии наук увезла скорая помощь, его передали медикам прямо из автозака.

Напомним, сегодня в Минске правоохранители задержали корреспондентов телеканала "Настоящее Время". Накануне телеканал освещал митинг оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Предварительно, причиной задержания журналистов является якобы отсутствие аккредитации на работу в стране.

На задержание украинских журналистов отреагировали в МИД Украины; во внешнеполитическом ведомстве отметили, что дело находится на их контроле.

Не ограничивать свободу задержанных в Минске журналистов телеканала "Настоящее Время" призвали белорусские власти в Национальном союзе журналистов Украины.

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