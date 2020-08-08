У Мінську затримали учасників "велопробігу солідарності"

Фото: автозаки у Мінську (svaboda.org)

Людей кидали в автозаки

У центрі Мінська на проспекті Незалежності водії, велосипедисти та пішоходи організували мітинг солідарності. Все закінчилося масовими затриманнями.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Близько сьомої години вечора водії стали сигналити, з деяких машин лунала пісня Віктора Цоя "Перемен!".

Спочатку все було спокійно, а коли велосипедисти вже почали роз'їжджатися, почалися затримання.

За словами свідків, затримання здійснювали міліція і солдати внутрішніх військ. Людей кидали в автозаки та маршрутки разом з велосипедами.

"Легкова машина виїхала на тротуар, перекрила дорогу велосипедистам, почалися затримання", - розповів очевидець.

Одного з затриманих біля Академії наук відвезла швидка допомога, його передали медикам прямо з автозаку.

Нагадаємо, сьогодні в Мінську правоохоронці затримали кореспондентів телеканалу "Настоящее Время". Напередодні телеканал висвітлював мітинг опозиційної кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської. Попередньо, причиною затримання журналістів є нібито відсутність акредитації на роботу в країні.

На затримання українських журналістів відреагували в МЗС України; у зовнішньополітичному відомстві наголосили, що справа перебуває на їх контролі.

Не обмежувати свободу затриманих у Мінську журналістів телеканалу "Настоящее Время" закликали білоруську владу у Національній спілці журналістів України.