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В Минске задержали участников дворового пикета

Автор: Дмитрий Левицкий

В Минске сегодня вечером задержали около 10 участников дворового пикета квартала Уручье-6. За полчаса до задержания на улице Гинтаута состоялась акция протеста с бело-красно-белыми флагами.

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Об этом сообщает белорусская редакция "Радио Свобода".

По словам корреспондента издания, участники акции протеста попытались убежать, но их задержали силовики в балаклавах.

Напомним, в Беларуси регулярно выходят на акции протеста против режима Александра Лукашенко. Протестующие требуют проведения новых президентских выборов и освобождения всех политических заключенных. Протесты в стране продолжаются с 9 августа 2020 года.

Как писало РБК-Украина, с начала протестов в Беларуси задержали не менее 13,5 тысячи демонстрантов.

Только во время протестов 4 октября силовики задержали около 320 человек.

Кроме того, по данным белорусских правозащитников, по состоянию на сегодня в Беларуси почти 100 человек признаны политическими узниками.

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